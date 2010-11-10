На Міншчыне здарылася адразу некалькі пажараў па прычыне эксплуатацыі няспраўнага пячнога абсталявання

На момант прыезду спецыялістаў МНС мужчына сам спрабаваў патушыць агонь. Будынак і матэрыяльныя каштоўнасці ўдалося выратаваць.
Амаль што аналагічны выпадак зафіксаваны на Лагойшчыне. Людзі не пацярпелі, а вось дом значна пашкоджаны, інфармуе «Сталічнае телебачанне».
Спецыялісты Мінскага абласнога ўпраўлення МНС яшчэ раз папярэджваюць жыхароў рэгіёна аб выкананні правілаў бяспекі. І просяць звярнуць асаблівую ўвагу на ацяпляльныя сістэмы — іх тэрмінова трэба прывесці да ладу, пакуль не ўдарылі маразы.