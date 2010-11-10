Прямой эфир

На Міншчыне здарылася адразу некалькі пажараў па прычыне эксплуатацыі няспраўнага пячнога абсталявання

10 ноября 2010 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У Смалявіцкім раёне загарэўся дачны домік. На шчасце, гаспадар прачнуўся і паспеў выбегчы на вуліцу.

На момант прыезду спецыялістаў МНС мужчына сам спрабаваў патушыць агонь. Будынак і матэрыяльныя каштоўнасці ўдалося выратаваць.

Амаль што аналагічны выпадак зафіксаваны на Лагойшчыне. Людзі не пацярпелі, а вось дом значна пашкоджаны, інфармуе «Сталічнае телебачанне».

Спецыялісты Мінскага абласнога ўпраўлення МНС яшчэ раз папярэджваюць жыхароў рэгіёна аб выкананні правілаў бяспекі. І просяць звярнуць асаблівую ўвагу на ацяпляльныя сістэмы — іх тэрмінова трэба прывесці да ладу, пакуль не ўдарылі маразы.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
10 ноября 2010 15:41

Бабушка с внучкой выпали из маршрутки на дорогу

10 ноября 2010 14:28

На МКАД фура сбила пешехода

10 ноября 2010 14:21

В Минске сгорел Dodge - фото