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На минчанина за кражу в суд подала его мать

07 мая 2010 13:45
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30 марта 38-летний безработный, ранее судимый за кражу, украл DVD-проигрыватель у матери, с которой проживал совместно по ул. Бельского.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК, сообщает сайт ГУВД.
# происшествия

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