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На месте железнодорожной аварии в Латвии завершены все ремонтные работы. По ветке пошли первые поезда

10 января 2012 16:31
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Инцидент произошел сутки назад недалеко от Даугавпилса. С рельсов сошел и опрокинулся товарный поезд с 16 цистернами. В результате произошла утечка химикатов.

Согласно одной из версий, авария произошла из-за дефекта железнодорожного полотна. На месте происшествия обнаружено, что примерно полутораметровый кусок рельса был выломан.

В ликвидации последствий аварии в Даугавпилсе принимают участие белорусские специалисты. Руководство латвийской железной дороги обратилось к белорусским коллегам за помощью, так как всей необходимой техники у них не оказалось.  Для этого в Латвию направили восстановительный поезд из Полоцка.

Александр Айзбалтс, заместитель исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы:
Я очень благодарен, что они отозвались и приехали вчера. Работали и ночью, и утром. В такие короткие сроки такой объем сделать – это, конечно, отлично. Сегодня утром пути почти были восстановлены.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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