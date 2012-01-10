На месте железнодорожной аварии в Латвии завершены все ремонтные работы. По ветке пошли первые поезда

Инцидент произошел сутки назад недалеко от Даугавпилса. С рельсов сошел и опрокинулся товарный поезд с 16 цистернами. В результате произошла утечка химикатов.



Согласно одной из версий, авария произошла из-за дефекта железнодорожного полотна. На месте происшествия обнаружено, что примерно полутораметровый кусок рельса был выломан.



В ликвидации последствий аварии в Даугавпилсе принимают участие белорусские специалисты. Руководство латвийской железной дороги обратилось к белорусским коллегам за помощью, так как всей необходимой техники у них не оказалось. Для этого в Латвию направили восстановительный поезд из Полоцка.



Александр Айзбалтс, заместитель исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы:

Я очень благодарен, что они отозвались и приехали вчера. Работали и ночью, и утром. В такие короткие сроки такой объем сделать – это, конечно, отлично. Сегодня утром пути почти были восстановлены.