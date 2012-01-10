На месте железнодорожной аварии в Латвии завершены все ремонтные работы

По ветке уже пошли первые поезда. Некоторые рейсы еще задерживаются, однако график движения должен наладиться в ближайшие часы.

Авария на железнодорожных путях произошла сутки назад в Науенской волости. С рельсов сошел и опрокинулся товарный поезд с 16 цистернами. В результате произошла утечка химикатов. Для населения опасности нет. Согласно одной из версий, авария произошла из-за повреждения железнодорожных путей. На месте происшествия было обнаружено, что примерно полутораметровый кусок рельса был выломан. В ликвидации последствий аварии в Даугавпилсе принимают участие белорусские специалисты. Для этого в Латвию направили восстановительный поезд из Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.