На месте схода с рельсов вагонов с нефтепродуктами в Даугавпилсе обнаружено, что примерно полутораметровый кусок рельса выломан

Белорусские специалисты продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий аварии в Даугавпилсе. Для этого в Латвию направлен восстановительный поезд из Полоцка.



ЧП произошло ночью недалеко от железнодорожной станции «Крауя». С рельсов сошли 17 цистерн. Из пяти произошла утечка. В одной находилось более 120 тонн технического растворителя, в остальных – по 60 тонн мазута.



В Даугавпилсской краевой думе состоялась пресс-конференция, на которой журналистам представили последние данные о случившемся.



Работы на месте ЧП продолжаются. Сотрудники МЧС пока подняли всего лишь две цистерны. Специалисты по защите окружающей среды взяли на себя обязательства по анализу загрязненности грунта, для чего будут вырыты контрольные скважины. Жителей находящегося рядом поселка оповестили о том, что им на некоторое время не следует брать воду из колодцев. К счастью, из 9 частных домов, расположенных вблизи, лишь в одном нет центрального водоснабжения. Также вблизи места аварии нет крупных водоемов.



На вопрос о причинах ЧП пока нет точного ответа. Согласно одной из версий, авария произошла из-за повреждения железнодорожных путей. На месте происшествия было обнаружено, что примерно полутораметровый кусок рельса был выломан.



Из-за аварии поезд «Рига – Минск» прибыл в белорусскую столицу более чем с 5-часовой задержкой.

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет