На месте крушения российского самолета найден предмет, похожий на второй «черный ящик»

Об этом СТВ сообщили в Транспортной прокуратуре страны. Первый и основной бортовой самописец был найден утром.

В белорусской транспортной прокуратуре заявили, что факт нахождения второго «черного ящика» подтвердят лишь после специальной экспертизы. Их расшифровкой вероятнее всего, займутся российские специалисты, сообщили в Минтрансе Беларуси.

Василий Галь, начальник следственного отдела белорусской транспортной прокуратуры: «Проведено два осмотра местности: в темное и светлое время суток. Завтра будет произведен еще один дополнительный осмотр. Специалисты выскажут свои мнения по всем предметам и частям воздушного судна. По предварительным данным обнаружены предметы похожие на бортовые самописцы, но нужно время, чтобы специалисты провели с ними свою работу».

Напомним, вчера около 10 часов вечера в 4 километрах от Национального аэропорта «Минск» потерпел крушение российский самолет бизнес-класса. 5 человек, два пассажира и три члена экипажа, погибли. Среди них и руководитель компании-владельца самолета «S-Air» Марат Ромашкин. Подробно читайте ЗДЕСЬ.

Тела всех погибших найдены. Они доставлены в одно из медучреждений в Боровлянах. Белорусской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту падения российского самолета.

Отметим, катастрофа вблизи международного аэропорта Минск стала даже не новостью, а сенсацией. Не только из-за обстоятельств дела, но и потому что в Беларуси авиапроисшествия в принципе редкость. С середины девяностых и вплоть до 2007 года в белорусском воздушном пространстве и на земле не погибло ни одного человека и не потеряно ни одного самолета.

Аналитики связывали это как с низкой активностью воздушных перевозок, так и с высоким уровнем профессионализма белорусов, задействованных в авиационной сфере. В новом веке интенсивность авиаперевозок возросла, однако число происшествий и их структура не позволяют упрекнуть белорусских специалистов.

Летом 2008 года сотрудники Национальной авиакомпании помогли посадить в Минске российский «Ту-154» с неисправным шасси. Никто не пострадал. В октябре этого года опять-таки российский лайнер «А-320» запросил белорусской помощи из-за разгерметизации. Последним на сегодняшний день случаем, когда белорусы помогли чужому самолету, стала аварийная посадка американского борта на прошлой неделе.