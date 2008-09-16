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На месте катастрофы самолета "Боинг-737" в Перми завершены поисковые работы

16 сентября 2008 07:49
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Для расследования причин аварии в город прибыли иностранные специалисты. Тем временем, в Москве уже началась расшифровка черных ящиков. Только после изучения бортовых самописцев станет известна подлинная причина авиакатастрофы, которую уже назвали крупнейшей в России за последние два года. Пока в качестве основной версии рассматривается техническая неисправность, из-за которой произошло возгорание правого двигателя. "Боинг-737", выполнявший рейс по маршруту Москва-Пермь, разбился в воскресенье. Погибли все находившиеся на борту – 82 пассажира и шесть членов экипажа
# происшествия

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