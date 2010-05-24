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На месте авиакатастрофы «Боинга-737» в Индии найдены оба бортовых самописца

24 мая 2010 08:24
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Их расшифровка поможет выяснить причины крушения самолета, который разбился 22 мая при заходе на посадку в аэропорту Мангалора. Погибли 159 человек. Выжили семеро.Уже опознаны 136 тел. Для идентификации остальных потребуется провести ДНК-экспертизы. Одна из возможных причин катастрофы – человеческий фактор. Погодные условия и техническое состояние самолета были в норме. Такие предварительные выводы сделала комиссия по расследованию причин аварии.
# происшествия

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