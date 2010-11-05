На Кубе разбился самолет: 40 погибших кубинцев и 28 граждан из 10 стран - список

Экстренные сообщения с Кубы. Там разбился пассажирский самолет государственной компании «Аэрокарибиан». На борту было 68 человек, включая членов экипажа. Половина пассажиров - граждане 11 стран. Все люди погибли.
Самолет следовал из Сантьяго-де Куба в Гавану. На полпути лайнер подал сигнал бедствия, затем связь с ним прервалась. Что стало причиной крушения, пока не известно. На месте авиакатастрофы работают спасатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
ПАССАЖИРЫ - ГРАЖДАНЕ КУБЫ
1 Guillermo Pinero Barros Куба
2 Guillermo López López Куба
3 Mercedes Cruz Pérez Куба
4 Humberto Rodríguez López Куба
5 Humberto Espinosa Texidor Куба
6 Damaris Ocaña Robert Куба
7 Yolennis Díaz Delgado Куба
8 Rene Espinosa Mora Куба
9 Frank Roman Valido Куба
10 Gladis Soublet Bravo Куба
11 Juan Mazorra Soublet Куба
12 Jose Arseo Valdés Куба
13 Isora Silva Hierrezuelo Куба
14 Olga De La Cruz De La Llera Куба
15 Rosa Calcedo Reyes Куба
16 Jorge Carballo Abreu Куба
17 Juan Manuel Pérez Salgado Куба
18 Carlos Prado Perera Куба
19 Angel Prado Perera Куба
20 Aurora Pons Porrata Куба
21 Lourdes Figueroa Sangrong Куба
22 Rosmery Ochoa Gordon Куба
23 Carmen Miranda Martínez Куба
24 Maritza Alfonso Duarte Куба
25 Ricardo Junero Rodríguez Куба
26 Daineris Venero Acosta Куба
27 Andrea Gordon Figueroa Куба
28 Orlando Beirut Rodríguez Куба
29 Osmar Moreno Pérez Куба
30 Deisy Clemente Consuegra Куба
31 Leonor Ruiz Méndez Куба
32 Jose Ruiz Fernández Куба
33 Odalys Portales Silva Куба
ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА
34 Ángel Villa Martínez Куба
35 Luis Lima Rodríguez Куба
36 Raciel Echevarría Lescano Куба
37 Martha María Torres Figueroa Куба
38 Fara Guillén Brito Куба
39 Juan Carlos Banderas Ferrer Куба
40 Andy César Galano Куба
ПАССАЖИРЫ – ГРАЖДАНЕ ДРУГИХ СТРАН
41 Renata Enockl Германия
42 Harald Niekaper Lars Германия
43 Maria Pastores Аргентина
44 Alberto Croce Аргентина
45 Stella Croce Аргентина
46 Carlos Sánchez Marcelo Аргентина
47 Miriam Galucci De Sanchez Аргентина
48 Aruro González Аргентина
49 Silvia Ferrari Аргентина
50 Norma Peláez Аргентина
51 Virginio Viarengo Аргентина
52 Jacqueline Cunningham Австрия
53 Barbara Crossin Австрия
54 Manuel González Asencio Испания
55 William Mangae Kambi Франция
56 Hans Vanschuppen Голландия
57 Dirk Vandam Голландия
58 Walter Vanderberg Голландия
59 Rafaelle Pugliese Италия
60 Yoko Umehara Япония
61 Lorenzo Mendoza Cervantes Мексика
62 Daniel González Esquivel Мексика
63 Luis Pérez Мексика
64 Jesus Rangel Medina Мексика
65 Cynthia Pérez Garcia Мексика
66 Mario Pérez Rulgines Мексика
67 Claudia García Castillo Мексика
68 Candida Elchaer Венесуэла
Соболезнования Председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулю Кастро, народу этой страны, а также всем родным и близким погибших в результате авиакатастрофы выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.