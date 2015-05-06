«На крышу сарая стали и камнями лупили в меня»: в Ленинградской области школьники забросали камнями 77-летнего узника концлагеря

Узник финского концлагеря, 77-летний Анатолий Федотов возвращался домой после торжественного мероприятия, устроенного в честь юбилея Победы. Дети атаковали мужчину и принялись швырять в него булыжники.

47news.ru , новостной портал: Ходит Федотов неважно, два года назад перенес тяжелую операцию на ноге. И слышит плохо. Может, трем второклассникам это показалось смешным. На старика посыпался град камней и булыжников. Так его и проводили триста метров до сарая, где Федотов кормит свою дворовую собаку. С балкона на школьников крикнула супруга Федотова. В ответ на замечание один из них оголил зад. Жители поселка не могут поверить в такую жестокость школьников. И, главный вопрос, который волнует сейчас, за что? К делу подключились полицейские и прокуратура.

Обращаться за медицинской помощью, а уже тем более в полицию, Анатолий Васильевич не стал. О том, что вопиющий случай имел место, в социальной сети рассказала его внучка. Запись в социальной сети Со всеми детьми, участвовавшими в избиении ветерана, обещают провести воспитательные беседы. Родителей вызовут на заседание специально созданной комиссии. И на том все.

Остается лишь взять обещание на словах: «они так больше не будут».

Андрей Афонин, глава Важинского городского поселения (в комментарии РСН):

Детям по девять лет, и наказанием станет только разъяснительная беседа, ничего больше не сможем. Но это без внимания не останется. Хулиганский поступок, тем более неуважительное отношение к пожилому человеку, даёт основания полагать, что мы где-то недорабатываем с детьми.

Незадолго до инцидента в школе, где учатся малолетние хулиганы, был открыт музей боевой славы.

В администрации учебного заведения ситуацию долго не хотели комментировать, но пришлось. Спустя некоторое время директор школы рассказала, что о произошедшем сама узнала из СМИ.



Ольга Москвина, директор школы (в комментарии КП):

Это вопиющий факт, очень стыдно и мы все расстроены. Проводится работа с детьми и родителями. Участвуют и правоохранительные органы. В школу никто из родственников не обращался – мы сами прочитали об этом в СМИ. Дети уже извинились, и родители были у дедушки, и снова пойдут. Все раскаиваются. Все что в наших силах, мы делаем.

Сын Анатолия Федотова Михаил – местный депутат. «Комсомолке» он сказал, что никаких претензий нет, и извинения их семья приняла.

В группе информационного ресурса «Свирские берега» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором пожилой мужчина описывает, как второклассники закидывали его камнями.

Анатолий Федотов:

На крышу стали вот на тот сарай, оттуда камнями лупили в меня.