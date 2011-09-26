На крыше гостиницы «Беларусь» горел битум

Буквально несколько часов назад загорелась крыша гостиницы «Беларусь». Дым, который шел с крыши здания, заметили прохожие.

В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Как выяснилось, на кровле 22-этажного здания загорелся битум, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пострадавших нет. Гостиница «Беларусь» находится на реконструкции, поэтому эвакуировать жильцов и персонал спасателям не пришлось.

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС:

Возгорание было на площади 10 метров квадратных. По его причинам идет разбирательство, пока точную причину мы назвать не можем.