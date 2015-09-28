На концерте в Минске солисту группы MBAND разбили бровь картофелиной

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные в Минске во время выступления популярной российской группы MBAND.

Коллектив исполнял одну из своих песен, когда на сцену полетела картофелина, которая угодила солисту Владиславу Рамму в лицо. В результате у молодого человека разбита бровь.

Владислав Рамм в социальных сетях поблагодарил поклонников за поддержку и заверил, что уже все в порядке.

Владислав Рамм, солист группы MBAND (запись в Сети):

Все нормально. Скоро заживет. Не берите в голову.



Со слов очевидцев, картофель на сцену бросила девушка.



По признанию участников группы, подобная ситуация далеко не первая в их музыкальной карьере. Напомним, коллектив – проект Константина Меладзе – был сформирован в ноябре 2014 года в рамках грандиозного телевизионного шоу. Зрители Украины, Беларуси, России и Казахстана на протяжении нескольких месяцев следили за тем, как десятки парней из разных стран боролись за право стать бойз-бендом.