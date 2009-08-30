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На кольцевой перевернулся служебный автобус

30 августа 2009 18:19
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Служебный автобус перевернулся в результате ДТП, произошедшего накануне на Минской кольцевой автодороге в районе выезда на Витебское шоссе. Автобус не смог разъехаться с грузовиком-бетономешалкой, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. К счастью, все обошлось без жертв. Водитель бетономешалки не пострадал, а водитель автобуса отделался легкими ушибами.

В настоящее время ведется проверка обстоятельств ДТП. По мнению автоинспекторов, вполне возможно, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ Минска.
# происшествия

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