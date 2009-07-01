На Кавказе погиб белорусский турист

Имя и фамилия 26-летнего гражданина Беларуси пока не сообщаются.

Сейчас специалисты уточняют национальный состав группы из 12 альпинистов.

Для поиска пропавшего они разделилась на две части. Затем им на помощь пришли спасатели.

— 29 числа получено сообщение о пропаже человека из группы, шедшей по маршруту Буково — Дагиган. Группа зарегистрировалась по телефону 21 числа, выйти с маршрута они должны были 3 июля. Из Черкесска выехал поисково-спасательный отряд, сейчас решается вопрос о спуске тела погибшего вниз, — сообщил по телефону Андрей Юрченко, пресс-секретарь главного управления МЧС России по Карачаево-Черкессии.