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На Капитолийском холме в Вашингтоне не могут потушить сильный пожар

06 июня 2013 11:25
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Новости США. Пожарные пока не могут справиться с огнем на Капитолийском холме в США. Район заволокло густым дымом. На данный момент известно о двух пострадавших.

Пожар начался в кладовке хозяйственного магазина, который находится недалеко от здания Белого дома. Вскоре пламя перекинулось на соседние строения. Участок проезжей части перекрыт.

Чтобы избежать отравления, медики рекомендовали людям не выходить из домов и плотно закрыть окна. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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