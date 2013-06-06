На Капитолийском холме в Вашингтоне не могут потушить сильный пожар

Новости США. Пожарные пока не могут справиться с огнем на Капитолийском холме в США. Район заволокло густым дымом. На данный момент известно о двух пострадавших.

Пожар начался в кладовке хозяйственного магазина, который находится недалеко от здания Белого дома. Вскоре пламя перекинулось на соседние строения. Участок проезжей части перекрыт.

Чтобы избежать отравления, медики рекомендовали людям не выходить из домов и плотно закрыть окна. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.