Прямой эфир

На границе задержана контрабанда с женским бельем, детскими вещами и 2,6 тоннами телятины

02 марта 2011 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Иномарка с вещами, за рулем которой оказался белорус, была остановлена на въезде в Брест. Девять больших сумок были заполнены женским бельем, детскими вещами и джинсами.

Также в Беларусь без соответствующих документов пытались ввести более 2,6 тонн телятины. Мясо перевозили граждане Украины на автомобилях с белорусскими номерами.

Сейчас по данным фактам ведется проверка. Общая сумма контрабанды — почти 55 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Фото. Контрабанда в Беларуси

Оперативный сотрудник пограничной службы:
Соответствующих документов о приобретении и транспортировке у гражданина не было. Он объяснил, что неустановленные лица попросили перевезти этот товар в Брест.
Данному гражданину грозит административный штраф и изъятие товара.

Фото. Автомобиль

Фото. Автомобиль

 

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
01 марта 2011 18:53

Клубы дыма в общежитии на Гикало в Минске заставили вызвать оперативные службы

01 марта 2011 18:17

В 2007 году белорусские эксперты выявили 16 каналов поставки наркотиков, в 2010 – около 50

01 марта 2011 13:15

Дизайнера Джона Гальяно обвиняют в антисемитских высказываниях