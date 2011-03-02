На границе задержана контрабанда с женским бельем, детскими вещами и 2,6 тоннами телятины

Иномарка с вещами, за рулем которой оказался белорус, была остановлена на въезде в Брест. Девять больших сумок были заполнены женским бельем, детскими вещами и джинсами.

Также в Беларусь без соответствующих документов пытались ввести более 2,6 тонн телятины. Мясо перевозили граждане Украины на автомобилях с белорусскими номерами.

Сейчас по данным фактам ведется проверка. Общая сумма контрабанды — почти 55 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оперативный сотрудник пограничной службы:

Соответствующих документов о приобретении и транспортировке у гражданина не было. Он объяснил, что неустановленные лица попросили перевезти этот товар в Брест.

Данному гражданину грозит административный штраф и изъятие товара.