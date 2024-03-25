На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца

От кого страны ЕС пытаются защититься? Вероятно, угрозу они видят в беззащитных беженцах. Очередной факт бесчеловечного отношения зафиксирован на границе с Латвией. В минувшую субботу, 23 марта, белорусские пограничники обнаружили у калитки для животных избитого иностранца африканской внешности. У него была сильно повреждена нога, и передвигаться самостоятельно беженец не мог.

Незамедлительно военные вызвали медиков, до их приезда оказали мужчине первую помощь. После его доставили в Браславскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили на теле иностранца множественные гематомы от побоев. Как рассказал пострадавший, который оказался гражданином Конго, на латвийской территории его жестоко избили люди в военной форме. Удары наносили руками, ногами, использовали электрошокер. Беженец просил о помощи, однако вместо еды и воды латвийские силовики отвезли его на границу, где отобрали телефон и силой выдворили на территорию Беларуси. Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.