На границе Беларуси с Литвой задержан большегруз, в котором вместо товара находились мешки с песком

Новости Беларуси. Громкое задержание на белорусско-литовской границе. 27 сентября в пункте пропуска «Котловка» остановлен российский большегруз, направляющийся из Калиниграда в Самару. Обычная проверка выявила совсем необычный факт:

вместо заявленного товара в машине находились лишь мешки с песком.

Ответ на вопрос: «Где и почему избавились от содержимого?» – еще предстоит найти. Известно лишь то, что в контрольно-пропускной пункт транспортное средство прибыло из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.