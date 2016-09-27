Прямой эфир

На границе Беларуси с Литвой задержан большегруз, в котором вместо товара находились мешки с песком

27 сентября 2016 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Громкое задержание на белорусско-литовской границе.  27 сентября в пункте пропуска «Котловка» остановлен российский большегруз, направляющийся из Калиниграда в Самару. Обычная проверка выявила совсем необычный факт:

вместо заявленного товара в машине находились лишь мешки с песком.

Ответ на вопрос: «Где и почему избавились от содержимого?» – еще предстоит найти. Известно лишь то, что в контрольно-пропускной пункт транспортное средство прибыло из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Таможня Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Светлогорске 28-летний мужчина пытался пронести боевую гранату Ф-1 на футбольный матч
27 сентября 2016 19:55

В Светлогорске 28-летний мужчина пытался пронести боевую гранату Ф-1 на футбольный матч

Пожар в Логойском районе начался из-за неисправной электропроводки
27 сентября 2016 15:44

Пожар в Логойском районе начался из-за неисправной электропроводки

Утопленник за 400 тысяч долларов: в Колодищах 4 дня пытаются достать из болота экскаватор
26 сентября 2016 19:19

Утопленник за 400 тысяч долларов: в Колодищах 4 дня пытаются достать из болота экскаватор