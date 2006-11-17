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На Гожском полигоне погибли двое военнослужащих срочной службы

17 ноября 2006 11:38
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в Витебской области на Гожском полигоне 16 ноября погибли двое военнослужащих срочной службы. При выполнении стрельб из миномета произошел разрыв боеприпаса в канале ствола. От полученных травм скончались рядовой и сержант срочной службы 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Ранения получили прапорщик и старший лейтенант. Оба получили осколочные ранения и находятся в Гродненском военном госпитале. Для установления обстоятельств произошедшего создана совместная комиссия Министерства обороны Беларуси с Военной прокуратуры. Предварительная причина трагедии "нарушение военнослужащими безопасных условий при выполнении стрельб".
# происшествия

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