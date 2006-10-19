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На государственной границе зафиксировано целое стадо нарушителей

19 октября 2006 11:44
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232 белорусские коровы несколько дней назад переплыли Буг и оказались в одном из приграничных польских фермерских хозяйств. Белорусские ветеринары вместе с польскими коллегами осмотрели животных и дали предварительное заключение, что они могут быть доставлены домой. Возвращение на родину беглецов запланировано на 19 октября. Автомашины намерены предоставить польские фермеры. А вот оплата за доставку животных из Польши будет высчитана из заработной платы пастухов, которые не уследили за стадом.
# происшествия

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