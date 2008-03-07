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На Гомельщине задержана крупная партия лома черного металла

07 марта 2008 12:17
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Около 35 тонн злоумышленники на нескольких грузовиках пытались вывезти из Добрушского района в Россию. Этот вид нелегального бизнеса не редкость на восточных рубежах страны. Только в этом году в Добрушском районе уже задержано порядка 120 тонн металла. И это не всегда лом: с колхозных и совхозных подворий пропадают поилки, трубы, а недавно в РОВД поступило сообщение о краже тракторной гусеницы. 

Максимальный штраф, предусмотренный за подобные преступления, - 50 базовых величин. А это в разы меньше, чем получил бы преступник.
# происшествия

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