На Гомельщине задержана крупная партия лома черного металла

Около 35 тонн злоумышленники на нескольких грузовиках пытались вывезти из Добрушского района в Россию. Этот вид нелегального бизнеса не редкость на восточных рубежах страны. Только в этом году в Добрушском районе уже задержано порядка 120 тонн металла. И это не всегда лом: с колхозных и совхозных подворий пропадают поилки, трубы, а недавно в РОВД поступило сообщение о краже тракторной гусеницы.



Максимальный штраф, предусмотренный за подобные преступления, - 50 базовых величин. А это в разы меньше, чем получил бы преступник.