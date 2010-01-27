На Гомельщине похищены шедевры белорусских живописцев

Злоумышленник вырезал холсты из рамок и скрылся. Причем, из четырнадцати работ похититель выбрал всего три.

Через подвал на сцену, а затем по лестнице на крышу и снова в здание, но уже по подвесному потолку и на второй этаж. Всё как в кино про похитителей раритетов, только место действия не Лувр, а белорусский сельский клуб.

Своей собственной картинной галереей в посёлке Рассвет обзавелись в конце 80-х. Тогда колхоз-миллионер имел возможность приобретать лучших авторов. Однако, полагать что злоумышленник пришёл сюда за шедевром ради шедевра не стоит. Полотна вырезаны из рам самым варварским способом — обычными ножницами.

Из сельской коллекции из 14 картин похитили три. Среди них и «Князь-озеро» народного художника Беларуси Леонида Щемелёва. Почему взяли не все работы — непонятно. Видимо, у преступника свои понятия о культурных ценностях. Главный искусствовед «Рассвета», а по совместительству столяр Владимир Яндола заметил в выборе некоторую последовательность.

Владимир Яндола:

Почему-то у нас не взяли сельскую тематику, не заинтересовались. А вот природу взяли.

Общая стоимость похищенного оценивается в миллионы. Однако, истинная цена искусства, как известно, не в деньгах. Для местных знатоков живописи преступление, как гром среди ясного неба.

Игорь Деменковец, директор Рассветовского культурно-спортивного центра:

Сторожей нет. Сигнализации тоже ещё не подведены.

Нет ничего странного и в отсутствии у картин страховки. Ведь даже картины великого Мунка стоимостью в 100 миллионов долларов оказались не застрахованы. Это выяснилось после дерзкой кражи из музея в Осло пять лет назад. Что бы сказал по этому поводу норвежский классик, мы уже никогда не узнаем, а вот мнение автора похищенной картины Леонида Щемелёва мы сегодня услышали.

Леонид Щемелёв, народный художник Беларуси:

Мне неприятно, конечно же — картина висела, радовала людей и вдруг исчезла. Это нехорошо.

Пополнят ли список похищенных и безвозвратно утерянных ценностей работы белорусских мастеров пока неизвестно. Следствие рассчитывает выйти на ценителя высокого искусства по горячим следам.

Владислав Березовский, и.о. начальника уголовного розыска РОВД Октябрьского района Гомельской области:

Надежда есть. Лицо, совершившее преступление, будет найдено.

Кража картин для Беларуси — преступление редкое. Однако, один из самых похищаемых художников в мире всё-таки родился и писал в Беларуси. Более 250 работ Марка Шагала и по сей день в розыске. По этому показателю в своеобразном мировом рейтинге он уступает только Пикассо.