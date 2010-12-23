На Гаити местные жители убивают и сжигают «ведьм» в огне

Верящие в магию и порчу гаитяне посчитали, что именно «ведьмы» и «колдуны» навлекли на остров опасное заболевание.

«Обвиняемых» забивают камнями либо убивают с помощью мачете, а их трупы сжигают прямо на улицах. Жертвами жестокой расправы стали уже 45 человек.

Эпидемия холеры, которая началась в октябре этого года, унесла жизни более 2500 человек. Несколько тысяч инфицированы.

Сложная ситуация и в Доминиканах. Там зафиксировано более 70 случаев заболевания. В стране усилены меры безопасности в воздушных и морских гаванях, а также на пограничных переходах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».