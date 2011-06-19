На Фукусиме - «запланированный выброс» радиоактивных частиц в атмосферу

Компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) – оператор аварийной АЭС в Фукусиме – получила разрешение от властей открыть двойные двери здания второго реактора для того, чтобы снизить высокую влажность в реакторе.

Открытие дверей энергоблока, признает компания-оператор АЭС, «приведет к небольшому выбросу радиоактивных частиц в атмосферу». Однако, как утверждают в TEPCO, этот выброс «не окажет значительного влияния на окружающую среду». Операция началась в 14.00 по минскому времени, и, как ожидается, она продлится примерно восемь часов.