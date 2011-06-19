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На Фукусиме - «запланированный выброс» радиоактивных частиц в атмосферу

19 июня 2011 13:03
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Компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) – оператор аварийной АЭС в Фукусиме – получила разрешение от властей открыть двойные двери здания второго реактора для того, чтобы снизить высокую влажность в реакторе.

Открытие дверей энергоблока, признает компания-оператор АЭС, «приведет к небольшому выбросу радиоактивных частиц в атмосферу». Однако, как утверждают в TEPCO, этот выброс «не окажет значительного влияния на окружающую среду». Операция началась в 14.00 по минскому времени, и, как ожидается, она продлится примерно восемь часов.

Сегодня также стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии считают поведение Японии по преодолению ядерного кризиса не достаточно оперативным и адекватным.  Проблема, по мнению экспертов, в том что  коммуникации между ответственными сторонами (TEPCO, регуляторами атомной отрасли и национальным правительством) не была налажена должным образом, сообщает ctv.by.

# происшествия

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