На Фукусиме - «запланированный выброс» радиоактивных частиц в атмосферу

Открытие дверей энергоблока, признает компания-оператор АЭС, «приведет к небольшому выбросу радиоактивных частиц в атмосферу». Однако, как утверждают в TEPCO, этот выброс «не окажет значительного влияния на окружающую среду». Операция началась в 14.00 по минскому времени, и, как ожидается, она продлится примерно восемь часов.Сегодня также стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии считают поведение Японии по преодолению ядерного кризиса не достаточно оперативным и адекватным. Проблема, по мнению экспертов, в том что коммуникации между ответственными сторонами (TEPCO, регуляторами атомной отрасли и национальным правительством) не была налажена должным образом, сообщает ctv.by.