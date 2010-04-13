На Филиппинах взорвали католическую церковь

В филиппинском городе Исабела, расположенном на острове Басилан, взорвана католическая церковь.

Как сообщает AFP со ссылкой на местную полицию, в городе произошли два взрыва, один из которых и разрушил церковь. В результате взрывов погибли, по меньшей мере, два человека.

Взрывы осуществила группа неизвестных, с которыми в дальнейшем вступили в бой представители служб безопасности. По данным полиции, взрывы – возле правительственного здания и возле церкви – произошли с разницей в несколько минут.

AFP отмечает, что на острове Басилан действуют несколько вооруженных исламских группировок, в том числе «Абу Сайяф», которая, как считается, может быть связана с «Аль-Каидой».