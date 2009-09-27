На Филиппинах из-за мощного наводнения объявлено чрезвычайное положение

По последним данным, подтверждена гибель свыше 70 человек. Но это не окончательные цифры. Сотни людей ранены, тысячи остались без крова.Передвигаться по улицам Манилы и некоторым другим городам можно только вплавь и на лодках. Те, кого ещё не успели эвакуировать, ждут помощи на крышах домов. В большинстве населенных пунктов парализовано автомобильное движение, отменены авиарейсы. Нынешний удар стихии стал самым страшным за 40 лет. От наводнения пострадали почти 280 тысяч человек.