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На Филиппинах из-за мощного наводнения объявлено чрезвычайное положение

27 сентября 2009 14:45
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По последним данным, подтверждена гибель свыше 70 человек. Но это не окончательные цифры. Сотни людей ранены, тысячи остались без крова.Передвигаться по улицам Манилы и некоторым другим городам можно только вплавь и на лодках. Те, кого ещё не успели эвакуировать, ждут помощи на крышах домов. В большинстве населенных пунктов парализовано автомобильное движение, отменены авиарейсы. Нынешний удар стихии стал самым страшным за 40 лет. От наводнения пострадали почти 280 тысяч человек.
# происшествия

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