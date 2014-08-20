Прямой эфир

На фабрике «Коммунарка» в Минске горел цех обжарки орехов

20 августа 2014 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 августа на фабрике «Коммунарка» горел цех обжарки орехов. Об инциденте в МЧС сообщил охранник предприятия. Наряд среагировали оперативно.

Пожар устранили, эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен.

Цех обжарки орехов - одноэтажное кирпичное здание, высотой 6,5 метров. Площадь возгорания составила 4 м2 - горели отложения в обжарочном аппарате «Конти-303», 1976 года выпуска.

Причина инцидента устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического процесса (несвоевременная очистка отложений в обжарочном аппарате).

Крупного возгорания на минской «Коммунарке» удалось избежать, а вот в 2013 кондитерская фабрика в Ереване (крупнейшая в Армении) пострадала серьезно - огнём были охвачены складские помещения кондитерского предприятия (см.видео).

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Полицейские штата Миссури застрелили еще одного молодого афроамериканца
20 августа 2014 12:52

Полицейские штата Миссури застрелили еще одного молодого афроамериканца

В Беларуси сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы
20 августа 2014 10:58

В Беларуси сразу 2 взрывных устройства времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы

В Молодечно из-за непотушенной сигареты сгорела квартира
19 августа 2014 14:46

В Молодечно из-за непотушенной сигареты сгорела квартира