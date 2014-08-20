На фабрике «Коммунарка» в Минске горел цех обжарки орехов

Новости Беларуси. 19 августа на фабрике «Коммунарка» горел цех обжарки орехов. Об инциденте в МЧС сообщил охранник предприятия. Наряд среагировали оперативно.

Пожар устранили, эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен.

Цех обжарки орехов - одноэтажное кирпичное здание, высотой 6,5 метров. Площадь возгорания составила 4 м2 - горели отложения в обжарочном аппарате «Конти-303», 1976 года выпуска.

Причина инцидента устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического процесса (несвоевременная очистка отложений в обжарочном аппарате).

Крупного возгорания на минской «Коммунарке» удалось избежать, а вот в 2013 кондитерская фабрика в Ереване (крупнейшая в Армении) пострадала серьезно - огнём были охвачены складские помещения кондитерского предприятия (см.видео).