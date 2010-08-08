Прямой эфир

На Европу обрушилось наводнение: под воду ушла центральная часть Старого Света

08 августа 2010 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вслед за Польшей залило и Чехию. От внешнего мира там оказались отрезанными 11 населённых пунктов.

Тысячи жителей эвакуированы. Экстренные службы срочно укрепляют дамбы. Чтобы предотвратить мародёрство, в районы бедствия направлены военные.

В Германии в ряде областей введено чрезвычайное положение. Уровень воды в реках стремительно повышается. В Саксонии прервано движение поездов.

На юго-востоке Польши под водой город с населением 18 тысяч человек. Людей эвакуируют прямо с крыш зданий. Ущерб от водной стихии исчисляется сотнями миллионов евро.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 130 человек погибли при сходе оползней на северо-западе Китая
08 августа 2010 14:44

Почти 130 человек погибли при сходе оползней на северо-западе Китая

Большинство европейских посольств в Москве уже отозвали значительную часть своего персонала
08 августа 2010 14:29

Большинство европейских посольств в Москве уже отозвали значительную часть своего персонала

08 августа 2010 14:05

Дымом окутана практически вся Рязанская область, а также соседние регионы - Московский, Тульский, Калужский, Владимирский и Воронежский