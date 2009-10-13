На двухлетнего малыша упал книжный шкаф

Трагедия произошла в Гомельском областном доме ребенка. Мальчик погиб.

Подробности выясняются. От комментариев в детском учреждении пока воздерживаются.

– Воспитатель пояснил, что когда группа возвращалась с прогулки, этот ребёнок отбежал в сторону к хозяйственной постройки. Услышав шум падающего предмета, они увидели, что упал книжный шкаф. Под ним обнаружили ребенка, – рассказал прокурор Железнодорожного района Гомеля Роман Герасимов.

По факту смерти ребенка сейчас проводится проверка. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение трех дней. В нынешнем году это уже не первый подобный случай в гомельском доме ребенка. Весной от травмы здесь погибла полуторагодовалая девочка. Суд приговорил медсестру соцучреждения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей к 6 годам лишения свободы.