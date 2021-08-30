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На Долгиновском тракте водитель легковушки сбил 18-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный

30 августа 2021 14:33
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Новости Беларуси. Наезд на пешехода. Водитель Volkswagen, проезжая по Долгиновскому тракту со стороны Орловской в направлении Червякова, наехал на 18-летнюю девушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Долгиновском тракте водитель легковушки сбил 18-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный-1

Она перебегала дорогу вблизи регулируемого пешехода на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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