На Долгиновском тракте водитель легковушки сбил 18-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный

Новости Беларуси. Наезд на пешехода. Водитель Volkswagen, проезжая по Долгиновскому тракту со стороны Орловской в направлении Червякова, наехал на 18-летнюю девушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Наезд на пешехода. Водитель Volkswagen, проезжая по Долгиновскому тракту со стороны Орловской в направлении Червякова, наехал на 18-летнюю девушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она перебегала дорогу вблизи регулируемого пешехода на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.