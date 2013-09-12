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На детской площадке в Минске поймали змею

12 сентября 2013 07:12
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Новости Беларуси. Во вторник вечером жители столичной улицы Жудро перепугались ни на шутку. Прямо на детской площадке родители обнаружили змею.

Пресс-служба Минского городского УМЧС:
К месту вызова направились работники ПАСЧ-26. Как выяснилось, это был уж, которого спасатели успешно отловили с помощью подручных средств.

Напомним, несколько лет назад в США произошла неприятная встреча автомобилистки со змеёй. Пресмыкающееся выползло из-под капота иномарки прямо во время движения по трассе. Змея упорно цеплялась за дворники, но в итоге ее сдуло ветром. Дальнейшая судьба незваного гостя неизвестна (смотрите видео).

# происшествия # Животные

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