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На чердаке кинотеатра в Бресте строители нашли пулемет в исправном состоянии

29 августа 2011 14:13
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А вместе с ним и более 80 патронов.

Установлено, что оружие изготовили в 1949 году, пролежало оно здесь 10 лет.

Ствол был завернут в полиэтилен и спрятан под досками. По факту находки сейчас проводится проверка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Коровяковский, первый заместитель начальника ОВД администрации ленинского района Бреста:
Пулемет в отличном состоянии, но экспертиза покажет пригоден он для стрельбы или нет. С виду имеет смазку, все узлы работают, затвор отдергивается. Патрон в патронник входит. 
У нас имеется оперативная информация. Думаю, человек, который его там оставил, будет найден.

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