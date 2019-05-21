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На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус

21 мая 2019 17:29
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Новости Беларуси. Бесправный водитель на Бурдейного, выезжая со двора, повредил сразу три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -1

Остановить лихача пыталась женщина, которая в результате сама едва не оказалась под колесами машины. Водителю удалось скрыться с места ДТП.

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -4

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -6

Но поездка была недолгой. Через несколько десятков метров он врезался в рейсовый автобус, водитель которого и задержал лихача. По предварительной информации мужчина был пьян.

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -9

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -11

На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус -13

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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