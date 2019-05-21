На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус

Новости Беларуси. Бесправный водитель на Бурдейного, выезжая со двора, повредил сразу три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановить лихача пыталась женщина, которая в результате сама едва не оказалась под колесами машины. Водителю удалось скрыться с места ДТП.