На Бурдейного нетрезвый водитель, едва не сбив женщину, повредил три автомобиля и автобус

Новости Беларуси. Бесправный водитель на Бурдейного, выезжая со двора, повредил сразу три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Бесправный водитель на Бурдейного, выезжая со двора, повредил сразу три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Остановить лихача пыталась женщина, которая в результате сама едва не оказалась под колесами машины. Водителю удалось скрыться с места ДТП.
Но поездка была недолгой. Через несколько десятков метров он врезался в рейсовый автобус, водитель которого и задержал лихача. По предварительной информации мужчина был пьян.