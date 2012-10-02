Прямой эфир

На брестской таможне горела фура с автозапчастями

02 октября 2012 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В пункте таможенного оформления «Козловичи» на белорусско-польской границе вчера, 1 октября горела фура.

Грузовой автомобиль с полуприцепом перевозил автозапчасти из Польши в Москву. В результате возгорания огонь повредил кабину автомобиля, полуприцеп и часть груза (фильтрующие элементы). Транспортное средство принадлежит одной из брестских фирм.

Причина пожара выясняется. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в неисправной электропроводке автомобиля.

Напомним, несколько дней назад в Витебске возле магазина горел грузовик с продуктами. Водитель ГАЗа припарковался возле магазина, чтобы разгрузить продукты, когда в салоне произошло возгорание. Повреждены приборная панель, обшивка салона и лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Короткое замыкание электропроводки – наиболее распространённая причина возгораний транспортных средств. Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
02 октября 2012 09:14

На трассе Гомель-Кобрин задержаны два «Мерседеса», перевозившие 4 тонны спирта на 200 млн

02 октября 2012 09:06

Поминальная свеча едва не превратила дом в Слониме в крематорий

02 октября 2012 08:20

В лифте минской многоэтажки найдено тело мужчины с ножевым ранением