На брестской таможне горела фура с автозапчастями

Новости Беларуси. В пункте таможенного оформления «Козловичи» на белорусско-польской границе вчера, 1 октября горела фура.

Грузовой автомобиль с полуприцепом перевозил автозапчасти из Польши в Москву. В результате возгорания огонь повредил кабину автомобиля, полуприцеп и часть груза (фильтрующие элементы). Транспортное средство принадлежит одной из брестских фирм.



Причина пожара выясняется. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в неисправной электропроводке автомобиля.

Напомним, несколько дней назад в Витебске возле магазина горел грузовик с продуктами. Водитель ГАЗа припарковался возле магазина, чтобы разгрузить продукты, когда в салоне произошло возгорание. Повреждены приборная панель, обшивка салона и лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Короткое замыкание электропроводки – наиболее распространённая причина возгораний транспортных средств. Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.