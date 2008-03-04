На борту разбившегося в Непале вертолета находился гражданин Беларуси

Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел нашей страны. Подробности крушения Ми-8 сейчас уточняют представители ООН в Катманду. Машина принадлежала тверской компании "Вертикаль-Т", которая сотрудничает с миссией ООН в Непале.



Крушение произошло в 200 километрах к востоку от столицы Катманду. Из-за плохой видимости вертолет врезался в гору и упал.



На борту МИ-8 находились от 12 до 15 человек. Точное количество погибших пока неизвестно. Обнаружены тела 10 человек. Вопрос об отправке их на родину будет решаться после опознания и получения официального уведомления.