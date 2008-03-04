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На борту разбившегося в Непале вертолета находился гражданин Беларуси

04 марта 2008 08:48
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Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел нашей страны. Подробности крушения Ми-8 сейчас уточняют представители ООН в Катманду. Машина принадлежала тверской компании "Вертикаль-Т", которая сотрудничает с миссией ООН в Непале.

Крушение произошло в 200 километрах к востоку от столицы Катманду. Из-за плохой видимости вертолет врезался в гору и упал.

На борту МИ-8 находились от 12 до 15 человек. Точное количество погибших пока неизвестно. Обнаружены тела 10 человек. Вопрос об отправке их на родину будет решаться после опознания и получения официального уведомления.
# происшествия

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