На белорусском полигоне погиб военнослужащий срочной службы сил спецопераций

Несчастный случай произошел во время проведения плановых занятий по боевой подготовке.

В результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий получил смертельное ранение.

Вячеслав Ременчик, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства обороны:

Во время проведения плановых занятий по боевой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием получил ранения, не совместимые с жизнью, военнослужащий срочной службы сил специальных операций. Подробности несчастного случая выясняются комиссией Министерства обороны и Белорусской военной прокуратуры. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким пострадавшего военнослужащего и окажет им необходимую помощь в соответствии с законом.