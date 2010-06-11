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На белорусском полигоне погиб военнослужащий срочной службы сил спецопераций

11 июня 2010 08:56
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Несчастный случай произошел во время проведения плановых занятий по боевой подготовке.

В результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий получил смертельное ранение.

Вячеслав Ременчик, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства обороны:
Во время проведения плановых занятий по боевой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием получил ранения, не совместимые с жизнью, военнослужащий срочной службы сил специальных операций. Подробности несчастного случая выясняются комиссией Министерства обороны и Белорусской военной прокуратуры. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким пострадавшего военнослужащего и окажет им необходимую помощь в соответствии с законом.

# происшествия # Гибель солдат в армии

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