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На белорусском погранпереходе была найдена мина

28 июля 2010 18:47
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На несколько часов приостановил работу погранпереход «Привалки» в Гродненской области.

Здесь во время строительных работ нашли мину времен Великой Отечественной. Снаряд обнаружили в ста метрах от шлагбаума со стороны Беларуси.

Людей, которые находились в пункте пропуска, эвакуировали. А разминирование провели специалисты на военном полигоне. Пропуск граждан и транспортных средств на погранпереходе возобновили после изъятия мины.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
В течение двух часов соответствующие службы обеспечили устранение опасности, и работа была продолжена. Это совершенно незначительно сказалось на очереди. Граждане — перевозчики, частные лица — отнеслись с пониманием, не было ни одной жалобы. Сотрудники таможни и пограничной службы сделали все возможное, чтобы оформить всех максимально быстро и продолжить работу в нормальном режиме.

# происшествия

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