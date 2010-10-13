Прямой эфир

На белорусско-украинском участке границы изъято 7 баулов с дешевыми шубами на 200 миллионов рублей

13 октября 2010 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Брестские таможенники все чаще сталкиваются с незаконным ввозом через границу теплой одежды и обуви.

Так, во время последнего рейда пограничники и сотрудники таможенной службы изъяли 17 баулов с шубами на сумму в 200 миллионов белорусских рублей.

Екатерина Павлова, исполняющая обязанности начальника пресс-службы Брестской погрангруппы:
В последнее время учащаются попытки провоза товарно-материальных ценностей на белорусско-украинском участке границы. Если задержание происходит на дороге, то граждане говорят, что товар им не принадлежит, либо его они обнаружили в лесу, либо их попросили перевезти.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Венгрии принял закон о национализации злополучного алюминиевого завода
12 октября 2010 14:52

Парламент Венгрии принял закон о национализации злополучного алюминиевого завода

Чилийских горняков, замурованных в шахте, кормят фруктами вместо сытных обедов
12 октября 2010 14:41

Чилийских горняков, замурованных в шахте, кормят фруктами вместо сытных обедов

12 октября 2010 09:09

В Крыму затонул «Василий» с тремя тысячами тонн металлолома