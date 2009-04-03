На белорусско-украинской границе задержан автобус с арсеналом контрабандного оружия

В нише, оборудованной под запасное колесо, обнаружили 15 пистолетов Макарова, столько же магазинов к ним, один ручной пулемет Калашникова, автомат времен Второй мировой, два гранатомёта, два станка для стрелкового оружия, шесть глушителей и две пулемётные ленты.

Он обнаружен в обыкновенном украинском рейсовом автобусе, который ежедневно курсирует из Тернополя в Брест. На автодорожном пункте пропуска «Мокраны» транспортное средство изучили до болтиков. Под обшивкой контролеры обнаружили несколько тысяч единиц сокрытого груза.

Во время таможенного и пограничного контроля в этом автобусе сначала обнаружили более 8 тысяч пачек сигарет. Затем оборудование для цифровых антенн. Последняя находка поразила всех. В нише для запасного колеса обнаружили целый арсенал оружия.

На первый взгляд кто-то действительно вооружился. 15 пистолетов Макарова, пулемет Калашникова, подствольные гранатометы и даже ракетница. Вдобавок глушители и патроны. Такого груза таможенники и пограничники еще не встречали. Эксперты тщательно изучили боевую находку. И дали предварительное заключение: оружие не стреляет.

Водитель знал о грузе. Более того - он собственноручно положил весь арсенал в нишу. Михаил Василевский за баранкой рейсового автобуса более 40 лет. Говорит, оружейную «передачу» его попросил перевезти частый пассажир. Представился артистом, потому ни он сам ни груз подозрения не вызвал.

У самих правоохранителей несколько версий: груз везли для частной коллекции, возможно в музей. Но и криминальный умысел тоже не сбрасывают со счетов.

Арсенал изъят. Его судьбу решит суд. А правоохранителям предстоит установить личность артиста, передавшего необычный груз.