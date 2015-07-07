На белорусско-польской границе изъяли раритетный Bentley за 7 миллиардов

Пресс-группа Гродненской региональной таможни:

Сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги» задержан легковой автомобиль марки «BENTLEY» 1929 года выпуска, следовавший на выезд с территории Евразийского экономического союза под управлением гражданина Российской Федерации. По результатам проведения комплексной экспертизы с привлечением экспертов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, автомобиль «BENTLEY» представляет историческую ценность и может быть отнесен к категории культурных ценностей, ограниченных к перемещению через таможенную границу.



