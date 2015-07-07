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На белорусско-польской границе изъяли раритетный Bentley за 7 миллиардов

07 июля 2015 07:19
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Новости Беларуси. Раритетный автомобиль, оценочной стоимостью около 7 млрд. белорусских рублей изъят до решения суда.

Водитель проследовал по «зеленому» коридору, не предоставив документов, подтверждающих законность вывоза автомобиля.

На белорусско-польской границе изъяли раритетный Bentley за 7 миллиардов -1

На белорусско-польской границе изъяли раритетный Bentley за 7 миллиардов -3

Пресс-группа Гродненской региональной таможни:
Сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги» задержан легковой автомобиль марки «BENTLEY» 1929 года выпуска, следовавший на выезд с территории Евразийского экономического союза под управлением гражданина Российской Федерации. По результатам проведения комплексной экспертизы с привлечением экспертов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, автомобиль «BENTLEY» представляет историческую ценность и может быть отнесен к категории культурных ценностей, ограниченных к перемещению через таможенную границу.

По теме: Старинный церковный крест 19 века изъяли сотрудники таможни во время досмотра пассажиров авиарейса «Минск-Франкфурт».

Переправить за границу церковную реликвию гражданин Беларуси пытался при помощи так называемого «зеленого коридора». Однако, во время дополнительного осмотра багажа, вместо личных вещей, сотрудники таможни обнаружили историческую ценность. Фото, видео здесь

# происшествия # Контрабанда

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