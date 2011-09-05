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На белорусско-литовской границе задержано более 4 тысяч ноутбуков на сумму свыше 15 млрд рублей

05 сентября 2011 13:52
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Ноутбуки пытались переправить в грузовике под видом мороженой рыбы.

По документам партия продуктов ехала из Великобритании в Украину. Однако на осмотре с применением специального комплекса оказалось, что контуры предметов на сканограмме далеко не рыбные.

Грузовой отсек был заполнен картонными коробками с ноутбуками известных марок. Более четырех тысяч штук. Товар на сумму свыше 15 миллиаров рублей задержан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Михалькевич, начальник управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Белаурсь:
Гражданину Республики Беларусь, который перевозил данную партию, в случае его причастности к незаконной перевозке, грозит штраф до 50 базовых величин. В отношении владельца груза – конфискация товара и штраф до 500 базовых величин.

# происшествия # Фотофакт

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