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На белорусско-литовской границе у гражданина Литвы изъяли 60 кг гашиша

20 июня 2011 13:51
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В спальном отсеке кабины автомобиля находились три сумки, содержимое которых и вызвало подозрение.

Сумки были набиты брикетами, обмотанными целофаном и скотчем. Размером брикеты похожи на хозяйственное мыло, на котором выдавлены буквы TDI, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как пояснил водитель, в сумках якобы находится курительная смесь, которую его попросили доставить в Москву за вознаграждение.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета:
Был проведен экспресс-анализ, который показал наличие в содержимом гашиша. Специалисты говорят о том, что такая смесь стоит порядка 10 долларов за грамм. Сам водитель признается, что это курительную смесь. Говорит, его попросили доставить это в Москву, предложив вознаграждение в 1000 долларов.

На белорусско-литовской границе изъяли 60 кг гашиша

На белорусско-литовской границе изъяли 60 кг гашиша

На белорусско-литовской границе изъяли 60 кг гашиша

На белорусско-литовской границе изъяли 60 кг гашиша

# происшествия # Фотофакт

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