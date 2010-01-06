На белоруской станции «Орша» полтысячи пассажиров поезда «Калининград-Москва» были эвакуированы из-за угрозы теракта

Правда, анонимный звонок о минировании оказался ложным. Как заявили в КГБ Беларуси, «телефонный террорист» задержан. Им оказался 40-летний минчанин.

Дозвонился среди ночи, словно опустил на сон пятисот пассажиров незаконный стоп-кран. Оперативные сборы, экстренная эвакуация — после звонка телефонного террориста состав с таким приморским именем «Янтарь» по шторму событий вполне оправдал своё название.

Сергей Герасимец, начальник Оршанского отдела внутренних дел на транспорте:

Были вызваны все спецслужбы, в том числе МЧС, пожарная служба, медработники, подразделение по разминированию со специально обученными собаками. По прибытию поезда на станцию «Орша Центральная» все пассажиры были эвакуированы в здание. В течение двух часов группа разминирования проверила весь состав на предмет нахождения взрывоопасных веществ. Взрывоопасных веществ обнаружено не было.

1.07, Орша. На улице приблизительно -10, пассажиров из шестнадцати вагонов эвакуируют в здание местного вокзала. Одним общим залом ожидания тут же становятся все помещения: медпункт, свободные кабинеты и даже комната отдыха билетных кассиров.

Пересесть на другой поезд пожелал лишь один человек. Благодаря вынужденной стоянке в Орше его догнала жена, которая направлялась в Москву гродненским составом.

Татьяна Евлакова, начальник железнодорожного вокзала г.Орша:

Он не растерялся, срочно подошёл к начальнику поезда, и этот вопрос решили. Когда люди уже выходили из зала на посадку в вагоны, очень многие пассажиры благодарили.

Тем временем, в Москве ни встречающие, ни сотрудники Белорусского вокзала не говорят, потому как не знают, когда же встречать калининградский состав. Александр сетует — в кои-то веки пришёл на свидание с подругой вовремя. Кто же знал, что он окажется пунктуальнее поезда?

Александр Сивохин:

Приехал когда положено — в 9.27 должен придти поезд. Теперь стою, жду.

В расписании упорно значится «опаздывает на час». Та же надпись и спустя час двадцать. На табло даже не выводят номер платформы, на которую должен прибыть поезд. Среди тех, кто ждёт, уже поползли слухи, что состав вместе и пассажирами и вовсе собираются отогнать на запасной путь.

Поезд «Калининград — Москва» в этот раз оказался совсем не скорым. На Белорусском вокзале до конца не знали, когда же ждать сине-жёлтый состав. В итоге, он опоздал больше чем на полтора часа, а вагоны отцепили сразу же после выхода пассажиров.

Они не думали, что окажутся связаны не только транспортной, но и телефонной сетью. Но, как выяснилось, это только звучит устрашающе — «высадили среди ночи в январский мороз». На самом деле, всех угостили напитками погорячее, кого-то даже накормили. Россиянам в Беларуси, как всегда на кухне у хорошей хозяйки, оказались рады, пусть и нежданных гостей оказалось почти 540 человек.

Пассажиры:

- Обеспечили бесплатным чаем, сидячими местами — всё хорошо было.

- Сидели на вокзале в городе Орша, ожидали. Не замёрзли, большое спасибо проводникам, которые вовремя собрали нас.

- Милиция помогала: и пожилым выходить, и сумки выносить и заносить.

- Чаем горячим напоили, угощали, медпункт — пожалуйста, рядышком. Внимание нам уделяли.

Зоя Николаевна из поездки к сестре вывезла целый чемодан впечатлений. Говорит, в окрестностях Орши уже собиралась спать, но и во сне не предполагала увидеть, что её скромный вояж превратится в спецоперацию.

Тем временем, КГБ Беларуси уже менее, чем через сутки подтверждает: телефонный террорист найден, и, похоже, его поезд, уже ушёл.

Артур Стрех, заместитель начальника центра информации и общественных связей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Надо подчеркнуть слаженность работы всех ведомств, которые принимали участие в данном деле. Своевременное получение информации и установление личности звонившего, его задержание явилось в том числе следствием тесного взаимодействия КГБ Республики Беларусь и ФСБ Российской Федерации.

А вот карьера Валентина после такого заезда, похоже, ушла на кривые рельсы. За опоздание в Москву на два часа его уволили с работы. Но потом молодой человек честно признался, что не очень-то и расстроился:, ведь на жизненном полустанке в любом случае не разминёшься с расписанием — если вовремя впрыгнуть в последний вагон.