На «Беларуськалии» погиб рабочий

Днём в воскресенье, 12 декабря, в шахте 4РУ ПО «Беларуськалий» смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин. Как установлено, при отжиме комбайна от целика (нетронутый пласт полезных ископаемых), техника резко сместилась в сторону, 43-летний работник ударился виском о выступающую острую часть комбайна. В результате мужчина получил проникающую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть рабочего, сообщает www.ctv.by
со ссылкой на сводку Солигорского РОВД.