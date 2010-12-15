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На «Беларуськалии» погиб рабочий

15 декабря 2010 15:25
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Днём в воскресенье, 12 декабря, в шахте 4РУ ПО «Беларуськалий» смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин. Как установлено, при отжиме комбайна от целика (нетронутый пласт полезных ископаемых), техника резко сместилась в сторону, 43-летний работник ударился виском о выступающую острую часть комбайна.  В результате мужчина получил проникающую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть рабочего, сообщает www.ctv.by со ссылкой на сводку Солигорского РОВД.
# происшествия

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