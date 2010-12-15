На «Беларуськалии» погиб рабочий

Самостоятельно отменяя кассовые операции, 20-летняя минская кассирша присвоила 7 миллионов

За два месяца работы 20-летняя кассирша совершила хищение имущества магазина почти на семь миллионов рублей. Обладая специальным чипом и зная код на отмену кассовых операций, работница магазина присваивала себе деньги, полученные от покупателей.