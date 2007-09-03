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На автозаправочной станции произошла кража дизельного топлива

03 сентября 2007 11:30
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2,5 тонн дизельного топлива не досчитались на одной из автозаправочных станций Березовского района Брестчины. По оперативной информации неизвестные в течение нескольких недель тайно заправлялись горючим. Недостачу выявили сотрудники склада ГСМ. Во время заправки сельскохозяйственной техники резервуар с топливом оказался пустым. Судя по отчетам, в баке ещё должны были находиться около 3 тонн солярки. Во время тщательного осмотра топливораздаточной системы правоохранители обнаружили просверленное отверстие, закупоренное деревянной пробкой.
# происшествия

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