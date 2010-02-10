На автовокзале «Восточный» водитель передал 650 долларов в конверте не тому человеку

Коммерческая фирма, занимавшаяся торговлей запчастями, использовала в своей работе простую и дешевую схему: заказы в различные регионы страны, а также оплата за доставленный товар, передавались при помощи водителей рейсовых автобусов.

В очередной раз, решив воспользоваться «дешевой службой доставки» в виде маршрутного автобуса «Гомель – Минск», курьер передал обмотанный скотчем конверт с 650 долларами водителю с просьбой доставить его в столицу. Паролем для встречающего должно было стать имя и номер мобильного телефона, написанные на конверте. Примечательно, что такими же услугами водителя в этот раз воспользовались и другие гомельчане, отправлявшие в Минск свои передачи.

На минском автовокзале «Восточный» автобус уже ждала группа встречающих. Небольшая суматоха и вроде бы уже все роздано. Но случилось так, что получатель скотчевого конверта немного опоздал, и, обратившись к водителю, получил ответ – послание уже отдано, как и договаривались человеку, назвавшему нужное имя и номер мобильного телефона.

В настоящее время отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает сайт ГУВД.

– Подобные случаи на автовокзале «Восточный» не единичны, – отметил заместитель начальника Ленинского РУВД Сергей Скорина, – сотрудниками уголовного розыска и дознания проводится ряд розыскных и профилактических мероприятий, направленных на раскрытие и предупреждение преступлений по данной схеме.