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На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов

10 сентября 2018 14:50
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Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре города.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, внимание милиционеров привлекло странное расположение четырёх автобусов, которые стояли квадратом, прикрывая друг друга.  

На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Правоохранители приблизились и увидели, что из автобуса сливается солярка. В канистре уже было 12 литров топлива. В трёх других ТС были найдены ёмкости с остатками топлива и шланги.  

Сотрудники милиции немедленно вызвали представителей автобусного парка.  

На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов-4

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Начат административный процесс.  

Весной 2018 года в Крупском районе двое мужчин украли триста литров топлива на стоянке АЗС.  

О гражданах в масках сообщил проезжавший мимо водитель – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

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