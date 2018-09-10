На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов
Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре города.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, внимание милиционеров привлекло странное расположение четырёх автобусов, которые стояли квадратом, прикрывая друг друга.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Правоохранители приблизились и увидели, что из автобуса сливается солярка. В канистре уже было 12 литров топлива. В трёх других ТС были найдены ёмкости с остатками топлива и шланги.
Сотрудники милиции немедленно вызвали представителей автобусного парка.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Начат административный процесс.
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