На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов

Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре города.

Правоохранители приблизились и увидели, что из автобуса сливается солярка. В канистре уже было 12 литров топлива. В трёх других ТС были найдены ёмкости с остатками топлива и шланги.

Сотрудники милиции немедленно вызвали представителей автобусного парка.