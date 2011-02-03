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На Австралию обрушился циклон «Яси», самый мощный за 100 лет

03 февраля 2011 11:13
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На северо-восток Австралии обрушился самый мощный за сто лет циклон «Яси». Скорость ветра достигает 300 км/ч.

С тысяч домов сорваны крыши, повреждены линии электропередач. Без света остались уже свыше 170 тысяч зданий. Основные удары стихии пришлись на города Таунсвилл, Кэрнс и Тейбллендс. Там закрыты все основные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.

Информация о пострадавших пока не поступала, но велика вероятность, что сильные осадки вызовут наводнения, подобные тем, что произошли в штате Квинслэнд в январе этого года. Тогда погибли 15 человек.

Информация о циклоне накануне вызвала ажиотаж на мировом рынке сахара, по экспорту которого Австралия занимает третье место в мире. Цены на этот продукт достигли максимального значения за последние 30 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

Фото. Циклон «Яси» в Австралии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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