На Австралию обрушился циклон «Яси», самый мощный за 100 лет

На северо-восток Австралии обрушился самый мощный за сто лет циклон «Яси». Скорость ветра достигает 300 км/ч.

С тысяч домов сорваны крыши, повреждены линии электропередач. Без света остались уже свыше 170 тысяч зданий. Основные удары стихии пришлись на города Таунсвилл, Кэрнс и Тейбллендс. Там закрыты все основные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.

Информация о пострадавших пока не поступала, но велика вероятность, что сильные осадки вызовут наводнения, подобные тем, что произошли в штате Квинслэнд в январе этого года. Тогда погибли 15 человек.

Информация о циклоне накануне вызвала ажиотаж на мировом рынке сахара, по экспорту которого Австралия занимает третье место в мире. Цены на этот продукт достигли максимального значения за последние 30 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».