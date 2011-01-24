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На Австралию, которая еще не пришла в себя от мощного наводнения, обрушился тропический циклон «Энтони»

24 января 2011 09:24
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Ему уже присвоена первая категория опасности. Основной удар стихии придется на штаты Квинсленд и Виктория, которые до сих пор страдают от разлива трех крупных рек.

Жители пытаются защитить свои дома, мешками с песком дополнительно укрепляются дамбы. Из некоторых районов готовится эвакуация населения.

Тем временем специалисты подсчитали примерный ущерб от наводнения. Он составил около 15 миллиардов долларов, а на восстановление пострадавших регионов уйдёт несколько лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

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# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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