На аварийной «Фукусиме-1» до сих пор ищут повреждения в дренажной системе

Сегодня утром для выявления места утечки радиоактивной воды со станции специалисты окрасили ее порошком белого цвета.

Напомним, резкий рост радиации в морской воде вблизи АЭС был зафиксирован на прошлой неделе, из-за чего временно приостановлены восстановительные работы.

Тем временем в пострадавших от сильнейшего землетрясения и цунами регионах продолжаются разборы завалов. В эвакуационных центрах страны находятся более 160 тысяч человек. В скорбном списке — свыше12 тысяч имен. Больше всего погибших в префектурах Мияги, Фукусима и Ивате, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уровень радиации в воде на 2-м реакторе «Фукусимы» в 100 тысяч раз выше нормы